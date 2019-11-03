İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Boğaz açıklaması

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, son günlerde konuşulan, İBB’nin elinden İstanbul Boğazı’na dair bazı yetkilerin alınacağı yönündeki tartışmaya ilişkin, “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta” dedi.
İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İBB’den alınarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredileceği açıklanmıştı.