İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Boğaz açıklaması

Ekrem İmamoğlu İBB’nin elinden Boğaz’la ilgili bazı yetkilerin alınacağı yönündeki tartışmalara dair ‘Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta’ yorumunda bulundu.

soL - Haber Merkezi