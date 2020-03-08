Huzurevi için yüksek bedelle ikinci ihale yapıldı

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nin yemek ihalesi şaibe iddialarına yol açtı. Yemek alımı için yapılan ve sözleşme bedeli 585 bin TL olan ilk ihale iptal edildi. İkinci ihale sonunda ise aynı iş için farklı bir şirketle 743 bin TL’ye anlaşıldı.

Yozgat’ta bulunan Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğü tarafından tüm isteklilere açık yapılan on iki aylık yemek ihalesini 585 bin TL ile en düşük teklifi veren firma kazandı ancak ihale iptal edildi. Ardından ikinci bir ihale açıldı ve bu kez on ay süre için başka bir şirketle 743 bin TL’lik yeni sözleşme imzalandı.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili Ali Keven'in Meclis Genel Kurulu gündemine de taşıdığı Yozgat’taki huzurevine yemek alımı ihaleleri ile kamunun binlerce lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihale, ilkine göre 158 bin TL daha yüksek bedel ile sonuçlandı. CHP’li Ali Keven, iddiaları Yozgat Valiliği’ne ilettiğini ancak henüz bir cevap alamadığını söyledi.

Keven, sorumluların araştırılmasını ve iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.