Hüseyin Aygün'den 'Milli Ordu' yorumu

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri harekatıyla ilgi Twitter'dan yayımladığı bir mesajda 'Suriye Milli Ordusu' adıyla dahil edilen ÖSO'cuların harekata dahil edilmesini değerlendirdi.

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri harekatıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Aygün twitter mesajında "Türkiye sahte 'Suriye Milli Ordusu' önde, bir kaç günden beri Suriye'ye girmiş halde. Bu akşam, gerçek Suriye Milli Ordusu Suriye topraklarını savunmak için harekete geçti. Egemen bir ülkenin ordusunun adını kullanarak örgüt kurmuş dünyadaki tek ülkedir Türkiye. Tebrikler AKP.." dedi.