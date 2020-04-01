Hülya Koçyiğit'in damadı Alkoçlar, Konyaaltı sahili davasını kaybetti

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar Konyaaltı sahiline yönelik ihalenin iptaline karşı açtığı davayı kaybetti. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iptal kararı kesinleşti.

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu ortaklığın Antalya'da Konyaaltı sahilini 28 yıllığına kiraladığı ihalenin iptaline karşı açılan dava sonuçlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce önceki başkan Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı sahiline yönelik ihaleyi kazanan Ender Alkoçlar açtığı davayı kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iptal kararı kesinleşmiş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2018 yılında yapılan ve Konyaaltı Sahilinin Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu iş ortaklığına 28 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihaleyi kamu zararının tespit edilmesinin ardından iptal etmişti.

Alkoçlar’ın şirketi tarafından 2018 yılında 28 yıllığına kiralanan Konyaaltı Sahili’nde bugüne kadar 15 milyon TL’nin üzerinde kamu zararı tespit edilmişti.

Alkoçlar ihalenin iptaline karşı açtığı davayı kaybetti.

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Sevgili hemşehrilerim, 26 yıllık siyasi hayatım boyunca sizleri hiç yanıltmadım. Sizlerin hakkını kimseye yedirmedim. Ranta kurban edilen Konyaaltı Sahil davası sonuçlanmıştır. Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme de ranta dur demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' dedi.