Hulusi Akar'dan Tel Abyad'daki askerlere: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasında denetimde bulundu, Tel Abyad'daki askerlere telsizle, 'Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım' mesajını iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitti.

Akar ve Komutanlar, ilk olarak Akçakale'deki 3. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

Suriye harekatı kapsamında Tel Abyad'da bulunan birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumuna, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Akar daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Suriye harekatına katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu.