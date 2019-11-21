Hulusi Akar’dan ÖSO’cuların maaşı hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ‘Suriye Milli Ordusu’ adını alan ÖSO’cular için ‘El Kaideci olmaları sözkonusu değil’ dedi ve maaşlarının bakanlık bütçesinden ödenmediğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın 53,8 milyar liralık 2020 yılı bütçesi görüşmelerinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vekillerin sorularını yanıtladı.

Akar adını “Suriye Milli Ordusu” olarak değiştiren “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) hakkında soruya verdiği yanıtta “Bu insanların El Kaideci falan olmaları söz konusu değil. Bunların amacı bir şekilde ülkelerini kurtarmaktır. Kendi ülkesi için çalışan bir gruptan söz ediyoruz. Amaçları ülkelerini kurtarmak. Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor” dedi.

Akar “Barış Pınarı Harekatı”na ilişkin ise “Harekatın sonuçları neye vardı: Terör koridoru oluşturulması meselesi bitti. 'Amerikalılar Rojava hayali bitti' diyor” diye konuştu.

Akar ayrıca "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek” dedi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin ise Akar “Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil” diye konuştu.

20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedelin tahsis edildiğini belirtti ve şunları söyledi: “31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur."

S-400’lerle ilgili ise Akar “S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız” diye konuştu.

