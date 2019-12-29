Hulusi Akar: TSK nerede görev verilirse yapmaya hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkeresi ile ilgili, 'TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler" dedi.

Bakan, Libya tezkeresi ile ilgili de, "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır" diye konuştu.