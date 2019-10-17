Hulusi Akar: Kimyasal silah kullanıp suçu bize atacaklar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek' açıklamasında bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığında kabul etmişti.

Toplantıda Türkiye’nin tüm görüş ve talepleri bir kez daha ilettiklerini belirten Bakan Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" dedi.