Hulusi Akar: Güvenli bölge tesisinde beklentilerimizin gerisinde kaldık

Suriye’de oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ye dair konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de katıldığı bir törende ABD ile Suriye'de "güvenli bölge" planlarına dair "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞME

ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper’le telefonda görüşeceklerini söyleyen Akar, “Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır" sözlerini kullandı.