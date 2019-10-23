Hulusi Akar: F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayacağını belirterek, ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının da üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durum ile Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Reuters 'a konuşan Bakan Akar, "Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek" dedi.

Almanya'nın gündeme getirdiği güvenli bölge teklifinin de yarın dinleneceğini belirten Akar, "Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek" sözleriyle, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayacağını söyledi.

Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının da üstesinden gelinebileceğini söyleyen Akar şunları kaydetti:

"- F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geliriz. Yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz.

- Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz.

- 12 gözlem noktasını değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

- Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz."