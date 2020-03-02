Hulusi Akar: 2 savaş uçağı, 8 helikopter, 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'e ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi' iddiasında bulundu. Akar, Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşünceleri olmadığını da dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" dedi.

Tüm saldırılara TSK tarafından karşılık verildiğini söyleyen Akar, "Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA,8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" diye konuştu.