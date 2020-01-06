Hükümetten Kasım Süleymani açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD-İran gerilimini azaltmak için diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz.İlgili taraflarla temas halindeyiz. İngiltere Başbakanı, Almanya Şansölyesi ile ilerleyen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız görüşecekler. Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur."

ABD'nin NATO içinde Türkiye'ye verdiği önemi görüyoruz ama diğer taraftan özellikle ABD Kongre'sinde Türkiye'ye yönelik negatif havayı da görüyoruz.

2019 yılında terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda devam ettirdik. DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun en önemli aktörlerinden biri Türkiye'dir. FETÖ'yle mücadeleye de devam ettik. 19 ülkede FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. FETÖ ile iltisaklı kişilerin iadesiyle ilgili çalışmalarımız devam etti.Bazı FETÖ'cüler 3. ülkelere sınır dışı edildi ama Türkiye'ye iade edilenlerin takibini siz de yaptınız.

2019 yılında Kıbrıs'ta sakin bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs'da kalıcı bir çözüm için neden bir mesafe katedilemedi? Sorunun sebebi Rum kesiminin Kıbrıs Türkleriyle hiçbir şeyi paylaşmak istememesidir. Siyasi eşitliği kabul etmesidir. Biz hiçbir çözüm modelinde ısrar etmiyoruz ama bize dayatılmasına da karşıyız. Müzakere çerçevesinde dönüşümlü başkanlık, artı bir pozitif oy dahil siyasi eşitliği oluşturacak maddelerin o belgede olması gerekiyor.

2019'da Avrupa Birliği'nde seçimler oldu. Parlamento seçimlerinde aşırı uçların daha çok sandalye sayısı kazandığını gözlemledik. Bizimle ilişkilerde ise ilk dönemde yani Romanya'nın dönem başkanlığında daha pozitifti fakat Finlandiya'nın dönem başkanlığında özellikle Doğu Akdeniz sondaj çalışmalarımız sebebiyle istediğimiz düzeyde olmadı. Diğer taraftan komisyon ve konsey de yenilendi. Özellikle Komisyon'daki yeni yapılanmadan memnunuz. "