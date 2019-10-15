HSK 6 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

HSK Genel Kurulu, 'Cemaat iltisaklı' diyerek 6 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettiğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurul Genel Kurulu, Cemaat ile irtibat iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan 6 hakim ve savcı meslekten ihraç etti.

HSK'nın ihraç açıklaması şöyle:

"Gaziantep Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Selver Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet Savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Muhammet Ali Akkuş, Konya Hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Adem Narçin."