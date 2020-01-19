Hrant Dink katledilişinin 13. yılında anıldı

Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yılında mezarı başında anıldı. Dink için ikinci anma töreni de Şişli Osmanbey'de Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde gerçekleşti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.

Hrant Dink için Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen anma törenine eşi Rakel, oğlu Arat, kızları Sera ve Delal Dink, dostları, Agos gazetesi çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Dink’in katledildiği Şişli eski Agos Gazetesi merkezi önünde de bir anma düzenlendi. Hrant Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, fotoğrafları da eski gazete binasına asıldı.

Dink cinayeti nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 77 sanıklı davada aralarında emniyet, istihbarat ve kamu görevlilerinin de olduğu dönemin yetkilileri yargılanıyor.