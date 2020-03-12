Hrant Dink davasında yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

Hrant Dink cinayeti davasında yargılanan emekli istihbarat assubayı Şeref Ateş, Düzce’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin İstanbul İl Jandarma İstihbarat görevlilerinden biri olan Şeref Ateş Düzce’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu belirtilen Ateş 2016’da tutuklanmış ve 2017’de tahliye edilmişti.

Dün gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde otomobiliyle ilerlediği sırada Ateş’e beyaz bir otomobilden ateş açıldığı belirtildi.

Saldırganlar kaçarken yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ve polisler Ateş’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYET SIRASINDA OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e "Abi" dediği iddia edilmişti. Savcılık da bu durumu "'FETÖ' içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma ve örgüt içerisinde bulunduklarını teyit eder nitelikte olduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti 2016'da tutuklanan Ateş'in, 2017’de görülen duruşmada tahliyesine karar verdi. Heyet tahliyeyi, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye göre" kararlaştırdığını açıklamıştı.

