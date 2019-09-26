Hollandalı kadınlardan kampanya: Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık

İstanbul'da aynı klinikte kalça ve göğüs düzeltme, yağ aldırma operasyonu geçiren 545 Hollandalı kadın, internette kampanya başlattı: Türk hekim tarafından sakat bırakıldık iddiasında bulunuldu. Suçlamaların hedefindeki klinik iddiaları reddetti.

İstanbul'da kalça ve göğüs düzeltme, yağ aldırma (liposuction) gibi bir dizi estetik operasyon geçiren 545 Hollandalı kadın, internet üzerinden bir kampanya başlatarak, "Türk hekimler tarafından sakat bırakıldıklarını" savunuyor.

'ACILI İNSANLAR'

BBC Türkçe'nin haberine göre "Ucuz fiyat avantajı" nedeniyle İstanbul'da bir estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, "İemand met een drama" yani "Acılı insanlar" adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

Grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli bir Hollanda vatandaşının sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını söyledi.

AYNI HATAYA DÜŞMEYİN

Ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığına işaret eden Hollandalı kadın, bu nedenle mağdurların, "başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek" amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldığını anlattı.

GRUBUN SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Grubun üye sayısı şu anda bine yaklaşmış. Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

'SADECE SAKAT DEĞİLİM AYNI ZAMANDA İKİ FARKLI KALÇA İLE YÜRÜYORUM'

Grubun kurucusu Cheyenne, düz bir karın ve sırt ile şekilli kalça hayali ile İstanbul'a gittiğini belirterek, ameliyattan sonra tamamen farklı bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

Cerrahın, "kalça yapısındaki bozukluk nedeniyle ameliyatın başarısız olduğunu" söylediğini aktaran Hollandalı kadın, "Şimdi sadece sakat değil aynı zamanda iki farklı kalça ile yürüyorum ve param uçtu gitti" dedi.

KLİNİK İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamaların hedefindeki kliniğin sahibi, iddiaları reddeti. Klinik sahibi De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyleyen kadınların şikayetlerinin "sağlıksız bir yaşam tarzından kaynaklandığını" savundu.

Klinik sahibi, "Her yağ aldırma ameliyatından sonra masaj yapmanızı, sportif yaşamanızı ve korse takmanızı öneriyoruz. Kişisel davalar konusunda yorum yapmak istemiyorum" dedi.