Hizmette sınır yok: Belediye muhtarlara tabut hediye etti

Burdur Belediye Başkanı Orkun Encengiz, muhtarlarla yaptığı buluşmaya 'örnek' tabutla gitti. Tabutu muhtarlara gösteren Encengiz, 'Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedik. Yakında hepinize birer tane hediye edeceğiz' dedi.

Burdur Belediye Başkanı CHP’li Orkun Ercengiz, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla yemekte biraraya geldi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Ercengiz muhtarlara gerçekleştirdiği ziyarette gelen talep üzerine 51 tabut siparişi verdiğini söyledi.

Ercengiz, “Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedim. 51 Köy muhtarımıza teslim edilmek üzere tabutların yapılması için talimatımızı verdik. Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın. Bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde tüm muhtarlarımıza yaptırdığımız tabutları teslim edeceğiz” diye konuştu.

Beraberinde getirdiği "örnek tabut"u da gösteren Ercengiz'e, Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş teşekkür edip çiçek verdi.