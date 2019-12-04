Hilmi Türkmen hakkında suç duyurusu: Yolsuzluklara göz yumdu

AKP'li Üsküdar Belediyesi Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan Veysel Kömürcü'nün, belediyedeki yolsuzlukları anlatmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP'li İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü'nün, belediyedeki yolsuzlukları anlattığı ifadesi ortaya çıkmış, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kendisine iletilen yolsuzluklara ilişkin hiçbir adım atmadığı öne sürülmüştü.

YOLSUZLUKLARA GÖZ YUMDU

Kömürcü'nün ifadesinin ardından Avukat Onur Cingil, Hilmi Türkmen ve ifadede adı geçen müdür Y.Ö. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'ye konuşan Cingil, ''Veysel Kömürcü'nün verdiği ifadeye göre, birkaç defa Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile de görüştüğünü ve tüm yolsuzlukları anlattığını söylemekte bu anlamda da Üsküdar Belediye Başkanı'nın yolsuzluklara dair hiçbir şey yapmadığını ortaya koymaktadır. Esasen bu durum o tarihten bu yana Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in idari ya da adli herhangi bir soruşturma açtırmamasından da net bir şekilde anlaşılmaktadır'' dedi.