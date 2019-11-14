Hilal Kaplan'dan Trump yorumu: Sadece basit bir espriydi

Beyaz Saray’daki basın toplantısında ABD Başkanı Trump’ın ‘Gazeteci olduğuna emin misin?’ dediği Hilal Kaplan, bunun sadece ‘basit bir espri’ olduğunu söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü basın toplantısında Trump’ın “Gazeteci olduğuna emin misin?” diye sorduğu Sabah yazarı Hilal Kaplan ilk kez konuştu.

Kaplan Trump’ın sözleri için “sadece basit bir espriydi aslında” dedi.

Dünkü basın toplantısında Hilal Kaplan, Trump'a Mazlum Kobani hakkında soru sormuş, Trump soruyu yanıtladıktan sonra Erdoğan'ı işaret ederek "Şimdi başkana bir soru sorabilirsin, aynı gazeteci. Gazeteci olduğuna emin misin? Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasın, bu sorudan sonra" demişti.

SONRA 'SORU SORMADAN DÖNÜYOR' DİYORLAR

A Haber'e konuşan Kaplan yaşananın çarpıtıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

“Çarpıtmak artık bazılarının kariyeri olmuş. Biz orada hiç soru sormasak, 'uçaktaki gazeteciler gidiyorlar, hiç soru sormadan dönüyorlar', Trump'ı memnun eden bir şey sorsak 'Trump'a yakın görünmek için' diyecekler. Trump'ı sıkıştıran bir soru sorduk onda da yine çarpıtacak bir şey buldular. Çok üzerinde durmak istemiyorum o yüzden. Söylenen de sadece basit bir espriydi aslında. Esas mevzu burada ABD'nin kalbinde Beyaz Saray'da başkana 'Bu katili Beyaz Saraya Davet etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bu çok gücendirici olacaktır' diye ifade etmekti yüzüne benim amacım. Toplantıda maalesef YPG ile ilgili başka bir soru sorulmadı.”

Trump’ın sorusuna net bir yanıt veremediğini söyleyen Kaplan “Bunu da önemli bir kazanım olarak görüyorum. Obama döneminde Ferhat Abdi Şahin'e plaketler verildi. Zaten ABD'nin askeri kanadı muhatap alıyor. Dışişleri bakanlığı da vize verilmesi noktasında olumlu görüş bildirebiliyor. Biz Merasim Sokağı, Vodafone Park'ı, Güngören'i unutmayacağız. Terör saldırılarını unutmayacağız. Her seferinde bunu onlara hatırlatmak, bizim şehitlerimizin kanı üzerinden böyle bir şey yapamazsınız' demek. Erdoğan ile ilişkisine zarar vermekten kaçındığı için kaçamak bir cevap verdi Trump” dedi.

Kaplan basın toplantısında Trump’a İngilizce olarak şu soruyu yöneltmişti: "Obama’nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD’yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye’de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG’nin sözde liderini Beyaz Saray’a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye’de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılar da 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra hala onu Beyaz Saray’a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur."

