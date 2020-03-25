Hiçbir önlem alınmadan çalıştırılan işçide virüse rastlandı

İzmir'de Mude Tekstil’de çalışan ve rahatsızlanan işçilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir Çiğli'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mude Tekstil’de çalışan işçiler arasında yeni koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

İşçiler dün akşama kadar çalışmaya devam ediyorlardı. Dün mesai saatleri içerisinde rahatsızlanan bir işçinin testi pozitif çıktı.

İşten atma ve ücretsiz izin tehdidiyle işçileri çalıştıran patron, fabrikadaki diğer işçilere yalnızca maske vererek servisle eve gönderip, 14 gün evden çıkmayın uyarısı yaparak olayı geçiştirmek istedi.

İşçilere herhangi bir karantina uygulanmazken bu durumda bile işçilere ücretli izin vermeyen patron, "Size iznin ücretli veya ücretsiz olduğunu daha sonra bildireceğiz" dedi.