Her 7,5 dakikada bir kadına şiddet haberi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) her 7 buçuk dakikada bir kadın şiddete uğradığı gerekçesiyle başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın TBMM Genel Kurulundaki Bütçe sunuşunda “81 ilde hizmete açtığımız Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlanmıştır” açıklaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ŞÖNİM’lerle ilgili bilgi edinme başvurusu yaptı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıkladığı rakamları vermek yerine, soru önergelerine verdiği yanıtlardan “kopyala- yapıştır” usulüyle cevap verdi.

KADINLAR HER 7 BUÇUK DAKİKADA BİR ŞİDDETE UĞRUYOR

İlgezdi kadına şiddet olayının boyutlarını gizleyen bu yanıta ilişkin, “Cumhurbaşkanı yardımcısının açıkladığı rakamlara göre 7 yılda 514 bin kadın şiddete gördüğü için bu merkezlerden yararlanmış. Bu yılda en az yaklaşık 73 bin 500 kadının, ayda 6 bin 100 kadının, günde 204 kadının, saatte 8 kadının şiddete uğradığını ortaya koyuyor. Başka bir ifade ile kadınlar her 7 buçuk dakikada bir şiddete uğruyor. Bu merkezlere başvuramayan, bu merkezlerden haberi dahi olmayan şiddet mağduru kadınları da düşünürsek ortaya çıkan tablonun acılığı daha da artıyor” diye konuştu.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vermiş olduğu soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularının yanıtsız kaldığını da ifade eden İlgezdi, “Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay’ın açıkladığı rakamları ya bilmiyor, ya da bilgi gizliyor. Bakanlık kulağının üzerine yatarak şiddeti gizleyemez ve önleyemez” dedi.