Hepsi AKP il başkanının dükkanında buluştu

Adıyaman'da vali, müftü, rektör, alay komutanı, il emniyet müdürü ve özel idare sekreteri AKP il başkanının dükkanında buluştu.

Adıyaman’da, vali, müftü, rektör, alay komutanı, özel idare sekreteri, AKP il başkanının dükkanına gidip toplu poz verdi.

MKE Genel Müdürlüğü’ne getirilen Yasin Akdere’nin ilk işi de AKP İl Başkanlığını ziyaret etmek oldu.

DEVLET REKLAMI...

Sözcü‘den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, devletin mülki amir ve bürokratları AKP’lilerin dükkan reklamında. AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in sahibi olduğu dükkan “Kuruluş yıldönümü” gerekçesiyle, devletin bürokratlarının akınına uğradı. Valisinden komutanına, müftüsünden rektörüne kadar üst düzey tüm bürokratlar dükkana giderek poz verdi ve adeta dükkanın reklamını yaptı.

AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in dükkanında poz veren o bürokratlar şöyle: Vali Aykut Pekmez, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Belediye Başkanı AKP’li Süleyman Kılınç.

Öte yandan Albay Atasoy’un ziyaretini askeri elbiseyle yapması da dikkat çekti.

AKP İl Başkanı Dağtekin, mülki amir ve bürokratların ziyaretini toplu fotoğraf eşliğinde sosyal medya hesabında paylaştı. Dağtekin, “Çildağ AŞ’nin 31’inci Yılı vesilesi ile ziyaret ederek bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Aykut Pekmez, Reisimiz Dr. Süleyman Kılınç, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jan. Kom. Ercan Atasoy, İl Emn. Müd. İbrahim Ergüder, Müftümüz Mehmet Taşçı ve Gn Sekr Sami Işık’a teşekkür ediyorum.”

MKE Genel Müdürlüğü’ne getirilen Yasin Akdere’nin ilk işi de, AKP Kırıkkale İl Başkanlığı’nı ziyaret etmek oldu. AKP İl Başkanı Yusuf Dağdelen bu ziyareti, “MKE Genel Müdürlüğü görevine atanan Yasin Akdere İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, bizleri memnun etti. Değerli Misafirimizle Kırıkkalemiz’in gözbebeği Makine Kimya Kurumu yatırımları ve şehrimize katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunduk” ifadeleriyle paylaştı.