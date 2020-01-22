Helal Akreditasyon Kurumu 12 milyon TL harcadı: İki yılda tek akreditasyon...

Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulduğu 2017 yılından bu yana 12 milyon TL harcadığı açıklandı.

"Helal sertifikası" vermek için kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK), iki yılda 12 milyon TL harcadığı, şu ana kadar yalnızca Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) akredite edildiği öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın, Meclis’e taşıdığı Helal Akreditasyon Kurumu hakkındaki soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi. Polat “Kurum iki yılda 12 milyon TL para harcamış. Bugüne kadar yaptığı tek akreditasyon ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE). Bu kurum, Devletin ve milletin parasının nasıl çarçur edildiğinin örneğidir” dedi.

'İKİ YILDA AKREDİTE EDİLEN TEK KURUM TSE'

Polat “Mevzuat, bilişim ve eğitim altyapısı oluşturulan kurumun eğitim altyapı çalışmaları kapsamında, kurum personeline 7 ayda toplam 15 adet kurs tertip edilmiştir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 24 geçici görevlendirilen personelde olmak üzere toplam 32 personelin fiilen görev yaptığı kurumda şu ana kadar yalnızca TSE akredite edilmiştir" dedi.

'AYRILAN 15 MİLYON ÖDENEĞİN 11 MİLYONU HARCANDI'

Polat şunları söyledi:

"Temel görev ve yetkileri arasında küresel pazarda Türk ihraç ürünlerinin ve belgelendirme firmalarının hak ettikleri payı almasına katkı sağlamak olan kurum, iktidarın israfa ve öngörüsüzlüğe dayalı politikalarının başka bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Müslüman ülkelerle yapılan ticaretten yeterince pay alamamamızın nedeninin sadece kurumsal ve mevzuat eksikliğinden kaynaklanmadığı, bu eksikliğin temel dayanağının dış politikamızın olduğu ve sadece helal belgesi ile bu sorunun çözülemeyeceği ortadadır.

Kurumun Bakanlık çatısı altında daire ya da genel müdürlük olarak yapılandırılması mümkünken plansız bir şekilde ayrı bir örgütlenme yoluna gidilmesi vatandaşın parasını israf etmekten öteye gidememiştir. Helal Akreditasyon Kurumu’na 2018-2019 dönemi için toplam 15.710.500 TL ödenek tahsis edilmiş ve şimdiye kadar 11.468.457 TL'si harcanmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği hizmet binası Hazine'ye aittir ve kurum tarafından herhangi bir kira vb. ücret ödemesi yapılmamaktadır” diye konuştu.