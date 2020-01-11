Hekimler 17 Nisan'da iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 11 Ocak’tan başlayarak Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Buna göre, 11 Ocak’ta “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” deklarasyonunun kamuoyuna açıklanmasının ardından yürütülecek program şöyle:
11 - 31 Ocak 2020
Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz
17 Ocak 2020 BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin
“Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilsin; Sevk Sistemi Sağlansın, Acil Servislerde Acil Hastalara Hizmet Verilsin”
8 Şubat 2020
Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor
17 Şubat 2020 BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin
İyi Hekimlik Yapmak için Hastaya Yeterli Süre
3 Mart 2020
Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler
8 Mart 2020
Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Hekimler de Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları
15 Mart 2020
Beyaz Miting (Ankara)
11 Nisan 2020 BASIN AÇIKLAMASI
TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Yasa” Kabul Edilsin
17 Nisan 2020
Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz