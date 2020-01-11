Hekimler 17 Nisan'da iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 11 Ocak’tan 17 Nisan’a kadar eylem planını duyurdu. Hekimler 17 Nisan'da iş bırakacak.
Cumartesi, 11 Ocak 2020 15:25

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 11 Ocak’tan başlayarak Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 11 Ocak’ta “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” deklarasyonunun kamuoyuna açıklanmasının ardından yürütülecek program şöyle:

11 - 31 Ocak 2020 

                Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz

17 Ocak 2020 BASIN AÇIKLAMASI

                Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

                “Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilsin; Sevk Sistemi Sağlansın, Acil Servislerde Acil Hastalara Hizmet Verilsin”

8 Şubat 2020

                Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor

17 Şubat 2020 BASIN AÇIKLAMASI

                Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

                İyi Hekimlik Yapmak için Hastaya Yeterli Süre

3 Mart 2020

                Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler

8 Mart 2020

                Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Hekimler de Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları

15 Mart 2020

                Beyaz Miting (Ankara)

11 Nisan 2020 BASIN AÇIKLAMASI

                TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Yasa” Kabul Edilsin

17 Nisan 2020

                Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz

 