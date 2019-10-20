HDP'li vekillere polis ablukası

Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin Diyarbakır'da bir açıklama yapmak isteyen HDP'li vekiller polis tarafından abluka altına alındı.

HDP milletvekillerinin Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde açıklama yapacaklarını duyurmasının ardından, polis bölgeyi çember altına aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açıklamadan saatlerce önce ACZ Plaza'nın önünde abluka altına alan polis, ACZ Plaza'nın önünde gitmek isteyen milletvekilleri Musa Farisoğulları, İmam Taşçıer, Feleknas Uca ve HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan'nı anında ablukaya aldı.



Açıklamanın yapacağı AZC Plaza'nın önünde farklı yönden gelen milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz ise AZC Plaza önüne varmadan Sanat Sokağı'nın başında ablukaya alındı.

Polis ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, "Zorbasınız, ama bilin ki bu zorbalık sizin gidişiniz olacak. İşgali görüyorsunuz değil mi? bir basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edemiyorlar. Rojava’da çocuklar ölüyor" diye konuştu

Feleknas Uca ise "Ülkede böylesi bir ambargo görülmedi. Rojava işgaline karşı sesimizi çıkarmamıza izin verilmiyor. Rojava savaşına karşı direnmek yaşamaktır" dedi.



Polis, HDP milletvekillerini açıklama yapmamak koşuluyla, kalkanlarla oluşturulan polis çemberinden çıkmalarına izin verdi.



Polis çemberinden çıkmalarına izin verilen milletvekilleri alandan ayrıldı.