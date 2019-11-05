HDP'li Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Görevden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mızraklı 19 Ağustos'ta görevden alınmış, 19 Ekim'de gözaltına alındıktan üç gün sonra tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 sayfadan oluşan iddianamesinin bir buçuk sayfası, Hicran Berna Ayverdi'nin aleyhteki ifadesine, diğer bir buçuk sayfada ise Mızraklı'nın katıldığı eylem ve etkinliklerin sıralanmasına ayrıldı.

Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame, Mızraklı’nın tutuksuz yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, Mızraklı hakkında başlatılan soruşturmanın Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında kovuşturma yürüttüğü Hicran Berna Ayverdi'nin verdiği beyanlar üzerine başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede, Mızraklı'nın KCK yapılanmasında olduğunu ve Mızraklı ile aynı hastanede çalıştığını söyleyen Ayverdi, Mızraklı’nın hastanede kaçak olarak çalışan teknikerlerle birlikte sık sık örgüt mensuplarını ameliyat ettirdiği iddiasını dile getirdi.

İddianameye yansıyan ifadesinde iddiaları reddeden Mızraklı, Ayverdi'yi tanımadığını, söz konusu şahsın beyanlarının yalan ve iftira olduğunu, 2006-2015 yılında çalıştığı hastanede kayıt yapılmaksızın ameliyat yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. İfadesinde katıldığı eylemlerin partisinin etkinlikleri olduğu dile getiren Mızraklı, sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kaydetti.

