HDP'li milletvekili hakkında 'koronavirüs' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde 70 yaşında bir tutuklunun koronavirüse yakalandığına yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

'SAVCILIK GERÇEĞİ ÖRTME TELAŞINDA'

Gergerlioğlu savcılığın soruşturma başlatmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Savcılık gerçeği örtme telaşında ama..! Sincan'da mahpus Arif YILDIRIM 70 yaşında C-9 koğuşundan alınmış Bilkent Şehit Hast. Onkoloji bölümünde şuan karantinada corona + Ayrıca L2 de ki Revir görevlisi Abuzer isimli kişide de+çıkmış. Ayrıca L2 de4 tane IKM' de belirti var" dedi.

SAVCILIK 'İDDİALAR ASILSIZ' DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı belirtilmiş ve "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır" denilmişti.