HDP'li iki belediyeye polis operasyonu

Hakkari ve Nusaybin belediye binalarına sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan Karaman ve Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ile Ferhat Kut gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde özel hareket timleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut gözaltına alındı.



KRİZ MASASI’NA BASKIN: BELEDİYE ÇALIŞANININ BURNU KIRILDI



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, belediyedeki Kriz Merkezi’ne de baskın düzenlendi. Baskın sırasında polisler burada görevli kişileri darp etti. Polislerin, bir belediye çalışanının burnunu kırdığı, bir diğer personeli ise çenesinden yaraladığı belirtildi. Merkeze yapılan baskında HDP’li Nusaybin Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA



Ayrıca, belediye binasına da baskın düzenlenerek, aramaların yapıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan eşbaşkanlar ve meclis üyesinin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların, açılan soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüleceği öğrenildi.



HAKKARİ’DE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI



Hakkari’de de belediye binasına polislerce baskın düzenlendi. Belediye binasında aramalar devam ederken, Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın da evine baskın düzenlendi. Karaman gözaltına alınırken, belediye binasında aramalar devam ediyor.