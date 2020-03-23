HDP'li Güroymak Belediyesi'ne kayyum atandı

HDP’li Güroymak Belediyesi'ne de kayyum atandı. Belediye binası akşam saatlerinde polis tarafından ablukaya alındı.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyum atandı.

HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in hakında yürütülen "terör soruşturması" gerekçesi gösterilerek görevden uzaklaştırıldığı belediyeye Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar belediye başkan vekili olarak atandı.

Akşam saatlerinde polis tarafından ablukaya alınan belediye binasında arama yapıldı.

Sabah saatlerinde de HDP'li Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atanmış, belediye başkanları kayyum kararı sonrası gözaltına alınmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere 65 belediyeyi kazanan HDP'nin elinde, mazbataların verilmemesi ve kayyum atamalarının ardından 22 belediye kaldı.

