HDP’li Buldan: Eş başkanlık mor çizgimizdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın grubunu topladıklarını söyledi. Buldan ‘Eş başkanlık mor çizgimizdir’ dedi, kayyum atanan belediyeleri geri alacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bugün Meclis’teki grup toplantısında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın grubunu topladıklarını söyledi.

Kadınların mücadelesinin sınıflar ve partiler üstü olduğunu ileri süren Buldan "Buradan ülkenin dört bir yanındaki bütün kadınlara sesleniyorum. Kadınların mücadelesi partiler üstü bir mücadeledir. Hangi partiden olursanız olun, hangi kadın mücadele geleneğinden olursak olalım, hangi sınıfa, kimliğe, inanca sahip olursak olalım kadınlara yöneltilen şiddetin karşısında hep beraber duralım” dedi.

Türkiye’de son üç yılda bin 236 kadının katledildiğini belirten Buldan “AKP hükümeti, şiddeti önleyeceğine, kadınları şiddete karşı koruyan yaptırım ve tedbirleri kapsayan İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmanın yollarını aramaktadır. Yani istiyorlar ki daha fazla şiddet olsun ve kadınlar korumasız kalsın” dedi.

'YARGI GÖRMEZDEN GELİYOR'

Taciz, tecavüz ve şiddetin yargı tarafından da görmezden gelindiğini belirten Buldan “Nadira Kadirova ve Şule Çet başta olmak üzere birçok kadın cinayeti davasında yargının faili koruyan tutumu açıkça görülmektedir, bizler de buna tanıklık etmekteyiz. Rabia Naz davasında da aynı şekilde gerçekler karartılmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin bir boyutunun da “ekonomik şiddet” olduğunu söyleyen Buldan, kadın işsizliğinin erkek işsizliğine kıyasla daha fazla olduğunu belirtti.

'EYT'LİLERİN TALEPLERİ Mİ ÜLKEYİ BATIRIYOR'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Buldan “Savaş ve silah harcamalarınız, yolsuzluklarınız ülkeyi batırmıyor da emeklilikte yaşa takılanların haklı, meşru talepleri mi bu ülkeyi batırıyor?” diye sordu.

'SAVAŞ VE ERKEK BÜTÇESİ'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine dair de konuşan Buldan, bütçenin, “savaş ve erkek bütçesi” olduğunu söyledi ve “Cinsiyetler arası eşitsizliği derinleştirecek faaliyetlere bütçe ayrıldığına tanıklık etmekteyiz. Bu bütçe, sarayın, AKP yandaşlarının ve ailesinin bütçesidir. Halkın bütçesi değildir. Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor” diye konuştu.

Diyanet’in hazırladığı kamu spotuna tepki gösteren Buldan “Kamu spotunda, kadını eve hapseden basma kalıp yargıları pekiştiren, erkeğe hizmet eden ve erkekten ilgi dilenen bir kadın imajı çizildi. Kadınlara uygulanan cinayetle, kadını aşağılayan diyanet birbirini beslemektedir. Alın o kamu spotunu başınıza çalın. Kadınlar, erkeklerin hizmetçisi değildir, olmayacaktır” dedi.

Buldan, Erdoğan ile Trump’ın görüşmesine ilişkin ise “İki erkek zihniyet kafa kafaya verdiler halklar, ülkeler adına karar vermeye çalıştılar. Dünya barışı mı gündemlerinde? Hayır. Halkların huzur ve refahı mı gündemlerinde? Hayır. Erdoğan, ne pahasına olursa olsun bir şekilde Kürtleri yurdundan etmenin derdine düşmüş. Trump’ın da fırsat bu fırsat F35 ile silah satmanın peşine düştüğü anlaşılıyor. Putin, ‘silahı benden alacaksın’ diye bir köşeye çekilmiş ve bekliyor. Dünyaya savaş ve yıkımdan başka hiçbir şey getirilmediğini hep birlikte görüyor ve izliyoruz” diye konuştu.

'BELEDİYELERİ GERİ ALACAĞIZ'

Buldan kayyum atanan HDP’li belediyeleri geri alacaklarını belirttiği konuşmasında “Eş başkanlık mor çizgimizdir. asla vazgeçmeyeceğiz. Çözüm tek başkanlık değil, eş başkanlıktır. İşgal ettikleri belediyelerimizin hepsini onlardan tekrar geri alacağız” dedi.