HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yerine kayyum atanan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.

Dün yerine kayyum atanan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" ve "Terör örgütüne eleman temin etmek" iddialarıyla gözaltına alınan Çetin, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, Ü.C, Z.C. ve F.C. tutuklanmış, A. A, O.A. ve E.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.