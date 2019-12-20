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HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!
HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı.
Cuma, 20 Aralık 2019 07:39
Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.
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