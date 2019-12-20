HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı.
Cuma, 20 Aralık 2019 07:39

Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.

 