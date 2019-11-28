HDP'li belediye başkanı Ertan hakkında tutuklama kararı

Yerine kayyum atanan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine tutuklama kararı çıkartıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli tarihlerde öldürülen PKK'lıların cenazelerine katıldığı, yasa dışı gösterilerde örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda tutuksuz yargılanan, hakkında çeşitli suçlardan soruşturmalar devam eden Bedia Özgökçe Ertan'ın yurt dışına çıktığını belirledi.
Bunun üzerine, Ertan'ın tutuksuz yargılandığı mahkemelere ve soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa yazı gönderilerek hakkında tutuklama kararı çıkarılması talep edildi.
Ertan hakkında bu talep doğrultusunda tutuklama kararı çıkartıldı.