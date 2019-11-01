HDP’li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu ve hükümlü olarak bulunan eski HDP milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

Kararı avukat Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu.

Karaman “4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi" diye yazdı.

Zeydan, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.