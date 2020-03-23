HDP'li 8 belediyeye kayyum atandı

HDP’li Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçedağ belediyelerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçedağ belediyelerine kayyum atandı.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi akşam saatlerinde polis tarafından ablukaya alınarak binada arama yapıldı.

Sabah saatlerinde de HDP'li Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atanmış, belediye başkanları kayyum kararı sonrası gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak'ın, hakkında gözaltı kararı olan Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın ve hakkında soruşturma yürütülen Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, yargılanması devam eden Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, soruşturması devam eden Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek'in görevden alındığı, yerlerine kayyum atandığı belirtildi.

31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere 65 belediyeyi kazanan HDP'nin elinde, mazbataların verilmemesi ve kayyum atamalarının ardından 22 belediye kaldı.

