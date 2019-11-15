HDP'li 4 belediye başkanı gözaltında

HDP’li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı.

Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eşbaşkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Eşbaşkanı Mülkiye Esmez gözaltına alındı.

Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eşbaşkanlar, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Eşbaşkanların gözaltına alınmasının ardından belediye binaları polisler tarafından abluka altına alındı.



Eşbaşkanların yanı sıra Derik Belediyesi çalışanları Müslime Özbahçeci, Hediye Güneş, Burhan Temel ve Feyzullah Erol'un da gözaltına alındıkları öğrenildi.



Kentteki gözaltı sayısının artabileceği aktarıldı.

BİR GÖZALTI DAHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.