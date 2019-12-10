HDP'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın göğsünde sancı ve nefes alamama şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. HDP'den açıklama geldi.

üEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'nin sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir'' denildi.