HDP'den Metin Feyzioğlu hakkında suç duyurusu

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında, ‘Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir’ ifadeleri nedeni ile suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yargıç Roland Freisler, Hitler’e yazdığı bir mektupta, ‘Führer’im; halk mahkemeleri bundan böyle bir karar verirken, siz nasıl karar vereceğinize inanıyorsa, o yönde bir karar vermeye çalışacaktır’ diye yazıyordu. Türkiye’deki mevcut iktidar güçleri tarafından Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik başlatılan işgalde, sivil katliamı meşrulaştırmak ve teşvik etmek için uluslararası hukuk manipüle edilmiştir. Kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yanıltan Feyzioğlu ise, Kürt düşmanlığı ile sınırları uluslararası hukukla belirtilmiş savaş suçu işlemektedir. Hak ve yetkilerini aşarak, konumuna aykırı davranan Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği’ni değil, siyasi iktidarı temsil çabası içerisindedir. İşgal güzellemeleri Barolar Birliği’nin ne sorumluluğu ne de yetkisindedir.