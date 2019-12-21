HDP'den kayyum atanan Sur Belediyesi önünde protesto

HDP’nin yüzde 61 oy oranıyla kazandığı Sur Belediyesi’ne kayyum atanması, basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto edildi.

Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'ne kayyum atamasını protesto eden HDP’liler belediye önünde toplandı.

Burada açıklama yapmak isteyen HDP’lilere polis izin vermezken, yapılan görüşmelerin ardından açıklama daha ileri bir noktada yapıldı.

Açıklamayı yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, kayyum atamalarının 31 Mart seçimlerinden önce belli olduğunu söyleyerek, “Biz bütün bu baskılara rağmen halkımızla beraber seçimlere girdik. Büyük bir zaferle seçimleri kazandık. Seçimleri kazandıktan sonra AKP-MHP faşist bloğu bir bir belediyelerimizi gasp etmeye başladı, kayyumlar atamaya başladı. Ancak biz bütün bunlara rağmen halkımızla birlikte demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Yine seçime girersek yine AKP-MHP faşist bloğunu büyük bir hezimete uğratarak seçimi kazanacağız” diye konuştu.

Ardından konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, belediye başkanımız 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde seçilen Sur Eşbaşkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’dir. Bunun dışında kimseyi kabul etmiyoruz. Sabah uyandığımızda yine AKP-MHP’nin uyguladığı demokrasi tıkırında işliyor! Kendine yandaş olan, kendine biat eden, yanında hizalananlar palazlanıyor, kollanıyor ama muhalif olanlar her türlü yöntemle ve uygulamalarla alt ediliyor. Biz bu oynan oyunun farkındayız. Halk olarak da HDP olarak da diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz” dedi.