HDP'den gözaltılara tepki: Derhal serbest bırakılsın

HDP'den yapılan açıklamada iki gündür pek çok ilde yapılan operasyonlarda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu en az 99 yurttaşın gözaltına alındığı belirtilerek 'Hukuksuzca gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın' denildi.

HDP iki gündür pek çok ilde düzenlenen polis operasyonlarında il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 99 kişinin gözaltında alındığını belirterek, gözaltıların serbest bırakılmasını talep etti.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü, Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran tarafından yapılan yazılı açıklamada "Diyarbakır, Ankara, Dersim, Mardin, Van, Mersin, Kocaeli, Muş, Ağrı ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde partililerimize yönelik yapılan gözaltı saldırılarında, sayısı net olmamakla birlikte en az 99 yurttaşımız gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada gözaltına alınanlara ilişkin "Diyarbakır’da aralarında il yöneticimiz İrfan Söner, Bağlar İlçe Eşbaşkanımız Mehmet Atlıhan ve Yenişehir İlçe Eşbaşkanımız Sadrettin Kaya, Bağlar ilçe yöneticimiz Abdullah Dengiz ve Bağlar Belediyesi eski meclis üyemiz Rıfat Turfan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, Dersim’de çoğunluğu üniversite öğrencisi 10, Ankara’da ise 6 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca Mersin’de 4’ü çocuk 14 kişi ve Van’da Mezopotamya Ajansı muhabiri Yunus Duman da gözaltına alınmıştır" bilgisine yer verildi.

Gözaltına alınanlar arasında çocukların da olduğunu belirten Acar "23 Şubat’ta yapılacak olan 4. Büyük Olağan Kongremiz öncesi partimizi çeşitli bahanelerle yargı eliyle kriminalize etme çabası devam etmekte, yurttaşlarımız siyasi soykırım operasyonlarıyla korkutulmak istenmektedir. İktidara, bizleri gözaltı operasyonlarıyla sindiremediğini ve sindiremeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor; Türkiye kamuoyunu demokratik siyasete destek vermeye, intikam siyaseti yürüten AKP-MHP faşist bloğuna karşı durmaya çağırıyoruz. Hukuksuzca gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!" dedi.