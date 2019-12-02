HDP'den 'Demirtaş' açıklaması: Derhal hastaneye sevk edilmeli

HDP, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.

Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır?

Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir.

Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir.