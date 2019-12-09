HDP'den Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Meclis Genel Kurulu’nda, 2020 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına giderek, tokalaştı ve 'geçmiş olsun' diledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, 2020 yılı bütçe görüşmeleri saat 12.00’de başladı.

Görüşmeler başlamadan önce HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına giderek, tokalaştı ve geçmiş olsun diledi.

BAKANLARIN OLDUĞU LOCA BOŞ KALDI

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, bütçenin ilk gününde bakanlara ayrılan yerin boş olması da dikkat çekti.

2020 Bütçe sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Oktay, konuşmasında “Sizleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ekonomimizin küresel büyüme ve ticarete bağlı dış talepteki toparlanma beklentisi ile genişletici para politikalarından olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, küresel finans piyasalarında ortaya çıkabilecek dalgalanmalar ve petrol fiyatlarında meydana gelebilecek yukarı yönlü hareketler, Türkiye ekonomisinde cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerinde risk oluşturabilecektir” dedi.

MECLİS’E ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 bütçe görüşmeleri 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak. 9-20 Aralık tarihleri arasında resmi tatil günleri de dahil olmak üzere her gün için çalışma kararı alındı.

Bütçe görüşmeleri süresince TBMM’ye görevliler dışında ziyaretçi alınmayacak.