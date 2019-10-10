HDP'den açıklama: Başlatılan savaş ve işgal girişimidir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suriye'ye yapılan harekata ilişkin, 'AKP-MHP iktidarı tarafından Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan saldırı, bütün uluslararası anlaşmaları ihlal ederek dünyanın gözü önünde tek taraflı bir saldırıyla başlatılan savaş ve işgal girişimidir' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TSK'nın Suriye'ye yönelik harekatına ilişkin parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Temelli, yaptığı açıklamada savaşa derhal son verilmesini ve Suriye topraklarından çıkılmasını istedi.

'İŞGAL GİRİŞİMİDİR'



Temelli, “AKP-MHP iktidarı tarafından Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan saldırı, bütün uluslararası anlaşmaları ihlal ederek dünyanın gözü önünde tek taraflı bir saldırıyla başlatılan savaş ve işgal girişimidir” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Temelli, şöyle konuştu:

“Selefi IŞİD artığı ÖSO çeteleri eliyle başlatılan bu savaş, Aleviler dahil, Rojava’da barış içinde yaşayan Ezidileri, Süryanileri, Türkmenleri, Ermenileri, Arapları ve diğer bütün halkları ve inanç gruplarını hedef alan bir saldırıdır. Bu saldırının temel hedefi, iktidarın iddia ettiği gibi bir siyasi yapı değil, kadın devrimi dahil Kürtlerin bölgenin diğer halklarıyla birlikte kurmak istediği eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yaşam biçimi ve kazanımlarının yok edilmesidir.”