HDP'den 29 Ekim açıklaması: İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışı...

HDP'den yapılan 29 Ekim açıklamasında, '1920 Meclisinin çoğulcu karakterinden ve 1921 Anayasasının demokratik ruhundan koparak İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışlarına sıkışmanın sonuçları bugün geçmişten çok daha toplumsal, siyasi ve iktisadi sorunların kaynağını oluşturmaktadır' denildi.

HDP, Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

"Türkiye, geride bıraktığı 96 yılın bakiyesi olarak bugün çok ciddi yapısal krizlerle karşı karşıyadır. 1920 Meclisinin çoğulcu karakterinden ve 1921 Anayasasının demokratik ruhundan koparak İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışlarına sıkışmanın sonuçları bugün geçmişten çok daha toplumsal, siyasi ve iktisadi sorunların kaynağını oluşturmaktadır" denilen açıklamada, "96 yılını geride bırakan Cumhuriyet gerçekliğine karşı geçmişiyle yüzleşmiş, toplumsal barışını tesis etmiş ve tekçilik yerine çoklukları esas alan Demokratik Cumhuriyet seçeneği kaçınılmaz bir tercih olarak önümüzde durmaktadır. Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru giderken Demokratik Cumhuriyeti var etmek hepimizin görevidir" ifadesi kullanıldı.