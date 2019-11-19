HDP'de sine-i millet tartışması: Ara seçim gündeme gelebilir

HDP’nin yarın Ankara’da yapacağı toplantıda ‘sine-i millet’ önerisinin de tartışılması bekleniyor. HDP’nin Meclis’ten çekilerek sine-i millet kararı alması ihtimali düşük gözükürken, böyle bir karar alınması durumunda ise Mart 2020’de 30 ilde ara seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

HDP’nin yarın yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek üzere Ankara’da Hilton Oteli’nde yapacağı toplantının gündeminde “sine-i millet” tartışması da yer alacak. HDP’li belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması, partiye yönelik baskılar sonrasında yeniden gündeme gelen sine-i millet tartışmasında yarınki toplantıda karar verilmesi bekleniyor ancak bu yönde bir karar alınmasına düşük ihtimal gözüyle bakılıyor.

Eğer yarınki toplantıda HDP’li milletvekillerinin istifa ederek sine-i millete dönme kararı alınırsa 30 ilde Mart 2020’de ara seçim yapılması gündeme gelecek.

Anayasa’nın 78. maddesine göre TBMM üyeliklerinde en az 30 sandalyenin boşalması durumunda 3 ay içinde ara seçim yapılması gerekiyor.

Halihazırda Meclis’teki boş sandalye sayısı 11. Eğer 19 milletvekili daha istifa ederse Türkiye ara seçime gidecek.

Meclis’te 62 milletvekili bulunan HDP’nin 19 milletvekilinin istifası durumunda ara seçimin önü açılabilir. Ancak Anayasa’nın 84. maddesinde yer alan ''İstifa edenin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır'' hükmü nedeniyle istifaların AKP-MHP ittifakınca onaylanmaması ve ara seçimin engellenmesi olasılığının da bulunduğu belirtiliyor.

