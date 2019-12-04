HDP üye ve yöneticisi 14 kişi tutuklandı

Kocaeli'de aralarında HDP İl Başkanı Leyla Aygün’ün de bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'de gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanı Leyla Aygün’ün de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'de Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) dönük 26 Kasım’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadeleri alınan HDP Kocaeli İl Başkanı Leyla Aygün, HDP PM Üyesi Mehmet Alçınkaya, Gebze İlçe Başkanı Ebubekir Çoban, HDP İl Yöneticisi Avukat Zakire Dündar, HDP üyeleri Damla Bağcı, Melek Yerkan, Gökhan Demirtaş, Şenol Daşdemir, Avukat Yüksel Genç, Osman Kurum, Hasret Erdem, Meryem Uslu, Emine Karaslan ve Kutbettin Güneşsu, "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 kişi, aynı iddiayla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP İl Saymanı İrfan Demir, HDP PM Üyesi Engin Güleser, HDP üyeleri Tekin Gür, Biret Aydemir, Kudret Davutoğlu, Mehmet Karaslan, Mekiye Aydın ve Necla Erdoğan, savcılık tarafından ifadeleri alınması ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

26 Kasım’da gözaltına alınanlardan HDP PM Üyesi Bülent Uyguner, "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 28 Kasım’da tutuklanmıştı.