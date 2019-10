HDP: Türkiye artık SDG'yi muhatap almalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Ateşkes Suriye Demokratik Güçleri'yle yapıldıysa o zaman onlar muhataptır. Türkiye'nin artık SDG'yi ciddi ciddi muhatap alması gerekiyor. Bu bir taviz vermek değil' dedi.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına ilişkin Mezopotamya Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"En acil çözüm Türkiye'nin bir an önce oradan çekilmesidir. Türkiye'nin ‘120 saat sonra tekrardan görüşeceğiz’ ya da ‘Rusya’ya gidip görüşeceğiz’ gibi hiç oyalama sözlerine gerek yok. Şu an derhal insanı koridor açılmalı ve insanlar yaralılara ulaşmalıdır" diyen Temelli, "‘Ateşkes var ama ben buna uymuyorum’ ya da ateşkes varmış gibi davranmak olmaz. Bir an önce gereği yapılmalı. Fakat unutulmamalı ki ateşkes kimle yapıldı? Ateşkes Suriye Demokratik Güçleri'yle yapıldıysa o zaman onlar muhataptır. Türkiye'nin artık SDG'yi ciddi ciddi muhatap alması gerekiyor. Bu bir taviz vermek değil" ifadesini kullandı.

DOLMABAHÇE AÇIKLAMASI

Dolmabahçe Mutabakatı'nı hatırlatan Temelli, "Sen o Dolmabahçe Mutabakatı’nı yırtmayacaktın. Yırttın o zaman emperyalizmin bu talimatlarına uymak zorundasın. Adam (ABD Başkanı) her gün twit atarak adeta ülkeyle dalga geçiyor. Erdoğan'ın bu muameleye maruz kalmasının en temel sonucu o Dolmabahçe Mutabakat masasını devirmesiydi. Türkiye bir çözüm üretmeliydi. Eğer bu çözüm üretilmiş olsa, o çözüm sürecini demokratikleştirebilseydi Ortadoğu'da bu savaş, Suriye'de bu çözümsüzlük olmayacaktı. Bunu okuyamamış, idrak edememiş ve hatta tam tersi bir yola girmiş bu iktidar, halen mazlum halklar üzerinden iktidarını güçlendirmeye çalışıyor" dedi.