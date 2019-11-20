HDP 'sine-i millet' konusunda kararını açıkladı, erken seçim çağrısı yaptı

HDP, TBMM çatısı altında aktif siyaseti sürdürüp sürdürmeyeceğine dair kararını verdi. HDP erken seçim çağrısı yaptı.

HDP'li belediye başkanlarına yönelik görevden uzaklaştırma ve yerlerine kayyum atama uygulaması HDP'ye yakın kesimler ve parti içinde "sine-i millet" tartışmasını gündeme getirmişti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 24 belediyesine kayyum atanan HDP, bugün Ankara'da toplandı.

MECLİS'TE KALMA KARARI

Toplantıda kürsüye çıkarak söz alan, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP'nin Meclis'te kalacağının sinyalini verdi. Buldan, "Demokratik siyasetteki ısrarımızdan asla geri adım attıramayacaklardır" derken, "Kürt'e seçtirmem, seçse de yönettirmem anlayışını tüm topluma yerleştirmeye çalışmaktadırlar" ifadesini kullandı.

Temelli ise, "İktidar, hayalini kurduğu totaliter rejimle, bize diz çöktüreceğini sanıyor. Bu iktidardan kurtulma zamanıdır" dedi.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli, tutum belgesini de madde madde açıkladı.

HDP erken seçim çağrısı yaptı. Açıklamada "Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz. Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Toplantıya, DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Bedran Öztürk, HDK Eşsözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Oya Baydar, Şair Ahmet Telli, Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, Baskın Oran ve Nesrin Nas Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ve CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu katıldı.