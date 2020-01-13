HDP 'savaş suçlusu'nu teşhis etti: İran!

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan İran’da düşürülen yolcu uçağına ilişkin 'insanlık dışı' ve 'savaş suçu' açıklamasında bulundu. Böylece HDP Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana yapılmış en sert resmi açıklamasında İran'ı hedef almış oldu.

ABD'nin Irak'ta Kasım Süleymani'yi hedef alan saldırısına İran yanıt vermiş ve Irak'taki ABD üslerini vurmuştu.

Bu yanıt sırasında Ukranya'ya ait bir yolcu uçağı düşmüş, İran'dan yapılan açıklamada yolcu uçağının bir "hata" sonucu düşürüldüğü duyurulmuştu.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, olayın ardından yaptıkları açıklamada uçağın düşürülmesini "savaş" ve "insanlık suçu" ilan etti.

"İktidarlarını sürdürmek için güç gösterisinde bulunan iki ülke yönetimi, 176 masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu güç gösterisi sırasında İran-Ukrayna seferini yapan uçağın İran ordusu tarafından düşürülmesi affedilemez bir suçtur, büyük bir felakettir. Bu felaketin sorumluları savaş politikalarında ısrar edenlerdir" denilen açıklama şöyle devam ediyor: "İran’ın 'uçağı yanlışlıkla düşürdük' açıklaması halklara reva görülen kötülüğün itirafıdır. 'Ülke güvenliği, hassas askeri bölge, teyakkuz halinde olma' gibi hiçbir gerekçe bir yolcu uçağının füzelerle düşürülmesini meşrulaştıramaz ve bu felaket herhangi bir özürle geçiştirilemez. Bu saldırı, savaş hukukunu aşan insanlığa karşı bir suçtur."