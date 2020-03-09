HDP: Mızraklı ile ilgili verilen kararı tanımıyoruz

HDP Merkez Yürütme Kurulu, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada 19 Ağustos 2019’da yerine kayyum atanarak görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın 22 Ekim 2019 tarihinde tutuklandığı hatırlatıldı.

Mızraklı'nın "düzmece iddianameler ve asılsız iftiracı/itirafçı beyanlarıyla" 140 gündür Kayseri Cezaevi'nde tutulduğu ve bugün 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada "Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın seçilmiş, hakikatli iradesi ve yüz akıdır. Selçuk Mızraklı şahsında yargılanan ve cezalandırılan, bizatihi Kürt halkının seçme ve seçilme hakkıdır" denildi.

HDP MYK'den yapılan yazılı açıklamada "Halkımızın iradesine vurulan kelepçeleri bugüne kadar tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. İnsanlık tarihi zorbalıkların, gaddarlıkların ama aynı zamanda onurlu mücadelelerin ve kazanımların da tarihidir. Partimiz ve halkımız zulme ve baskılara karşı güçlü bir demokrasi mücadelesini yükseltme azminden vazgeçmeyecektir" diye belirtildi.